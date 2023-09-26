《經濟通通訊社２６日專訊》內地網絡近日流傳多張據稱是江西某國企建築設計院院長溫某

在釘釘群發言的截圖，顯示上周六（２３日）上午１１時２５分，溫某在工作群內布置了下周一

的任務，到晚上９時５６分，溫某貼出一幅截圖顯示該消息仍有三人未讀，並表示「千萬不要以

為周六周日就是非工作日，不能有傳統機關周末的概念」、「我個人真的特別討厭那種，一到周

末就非工作狀態，只顧享受，而不懂享受的源頭是甚麼的人」。溫某還稱，「工資是按月給的，

不是按２２天給的，如果你是按２２天上班，那可按２２╱３０來打折扣」、「我個人初步決定

，明年開始實行周六周日工作制度，如果不能接受，可以考慮提前離職」。

溫某的言論引發網民不滿，質疑「周末是非工作日，這可是１９９５年國家頒布法令確定的

」、「按２２天發工資，勞動法是擺設嗎？」、「打工人不配擁有周末嗎？」

公開資料顯示，４２歲的溫某是江西建工第一建築有限責任公司設計院院長。江西省建工集

團有限責任公司紀律檢查委員會的一名工作人員今日（２６日）回應內媒查詢指出，目前江西建

工一建公司的紀委已經在處理此事，強調溫某的言論僅屬其個人觀點，不代表公司和集團的觀點

。（ｓｌ）

