  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

26/09/2023 15:30

《中國要聞》國企高層不滿員工周末不看信息，揚言實行周末工作制

　　《經濟通通訊社２６日專訊》內地網絡近日流傳多張據稱是江西某國企建築設計院院長溫某
在釘釘群發言的截圖，顯示上周六（２３日）上午１１時２５分，溫某在工作群內布置了下周一
的任務，到晚上９時５６分，溫某貼出一幅截圖顯示該消息仍有三人未讀，並表示「千萬不要以
為周六周日就是非工作日，不能有傳統機關周末的概念」、「我個人真的特別討厭那種，一到周
末就非工作狀態，只顧享受，而不懂享受的源頭是甚麼的人」。溫某還稱，「工資是按月給的，
不是按２２天給的，如果你是按２２天上班，那可按２２╱３０來打折扣」、「我個人初步決定
，明年開始實行周六周日工作制度，如果不能接受，可以考慮提前離職」。
　　溫某的言論引發網民不滿，質疑「周末是非工作日，這可是１９９５年國家頒布法令確定的
」、「按２２天發工資，勞動法是擺設嗎？」、「打工人不配擁有周末嗎？」
　　公開資料顯示，４２歲的溫某是江西建工第一建築有限責任公司設計院院長。江西省建工集
團有限責任公司紀律檢查委員會的一名工作人員今日（２６日）回應內媒查詢指出，目前江西建
工一建公司的紀委已經在處理此事，強調溫某的言論僅屬其個人觀點，不代表公司和集團的觀點
。（ｓｌ）

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金