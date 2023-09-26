【ＦＯＣＵＳ】暴跌、暴升、暴跌，自８月２８日復牌以來，恒大（０３３３３）跌宕起伏

的股價，如同一眾集團大佬多年來的財技「騷操作」，可謂嘆為觀止。眼見內房去庫存、保交樓

、穩樓價仍無最優解，而天量負債的開發商卻試圖暗渡陳倉全身而退，監管以恒大殺雞儆猴的戲

碼大幕正啟。



＊多名高管遭控制，境外債重組剎停＊



「負（負債）」可敵國２﹒３９萬億元（截至６月）的恒大，昨日再添４０億元境內債

（２０恒大０４）本息兌付違約之際，監管重拳正一個接一個出擊。先是恒大人壽１５日獲國資

背景的海港人壽整體受讓；接著恒大財富總經理杜亮等１６日遭深圳公安南山分局採取刑事強制

措施；緊接著前集團副總裁兼恒大人壽董事長朱加麟，據報１７日遭留置調查；最新則是集團前

行政總裁夏海鈞、前首席財務官潘大榮據報遭控制。

上述許家印的左膀右臂受查，隨時引出恒大發跡、擴張、負債的秘辛，但最耐人尋味的，是

恒大上周五（２２日）深夜公告，取消原定本周舉行的境外債務重組會議，以及昨晚公布，無法

滿足新票據發行資格。兩則公告疊加，恐意味恒大４月披露的以「新債置換舊債」為核心的重組

方案已胎死腹中。

誰最不樂見？自然是持有逾１９１﹒５億美元境外債的「債權人特別小組」，尤其是已有

７７％對重組方案表示支持的Ａ組債權人，涉及金額約１７０﹒７億美元。至於誰是債權人？答

案指向恒大自己。



＊美元債左手交右手，提振銷售待解＊



換言之，恒大的如意算盤或是，通過推進境外債務重組計劃，保全恒大「自己人」手上的百

億級美元債權，並通過８月向美國申請破產保護的動作，為該重組計劃蓋棺定論，確保未來落袋

為安。此或解釋了恒大２０１８年年銷售額突破５５００億元、躋身世界５００強第２３０位時

，何解以高達逾１３％息率發行１８億元美元債，而集團主席許家印自掏腰包認購高達１０億美

元。

如今看來，如此大手筆買入自家債，既能穩袋高息，又能以債權人身份左右債權重組。是以

恒大以「銷售情況不如預期」臨門剎停境外債重組會議，背後大有可能是監管發功。無獨有偶，

同樣已在美國申請破產保護的融創，主席孫宏斌２０２１年底為公司慷慨提供４﹒５億美元無息

貸款（本月同意轉換為融創股權）；碧桂園聯席主席楊惠妍去年底亦同意旗下公司向碧桂園提供

５０﹒５５億元無息貸款。

更宏觀的看，如何提振內房整體銷售額、改善開發商現金流，避免更多違約及債務重組（穆

迪剛將６間內房信貸評級展望降至「負面」），似乎遠較控制內房高層複雜。恒隆董事長陳啟宗

在中期業績致股東函中，明言「（內地樓市）泡沫既已爆破，問題不能輕易解決了」，「形勢已

岌岌可危，所造成的財務壓力快要壓垮所有人」，足可示警。

