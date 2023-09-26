《經濟通通訊社２６日專訊》四川成都市今日出台《關於進一步優化政策措施促進房地產市

場平穩健康發展的通知》，即日起實施。措施包括調整住房限購措施，其中四川天府新區直管區

、成都高新區南部園區、錦江區、青羊區、金牛區、武侯區、成華區繼續實施住房限購，並統一

為一個限購區域；其他區域不再審核購房資格。成都主城區有錦江區、青羊區、金牛區、武侯區

、成華區、新都區、郫都區、溫江區、雙流區、龍泉驛區、青白江區、新津區１２個行政區，以

及成都高新區、四川天府新區成都直管區２個功能區。

在限購區域範圍內，購買１４４平方米以上（不包括１４４平方米）（約１５５０平方呎）

住房，不再審核購房資格；購買１４４平方米或以下任房，須同時符合以下條件：一是居民家庭

成員具有限購區域戶籍，或戶籍不在限購區域但在限購區域連續繳納社保６個月以上。二是新購

房後，本地戶籍兩人及以上居民家庭在限購區域擁有自有產權住房總套數不超過３套，本地戶籍

單身居民家庭、非本地戶籍居民家庭在限購區域擁有自有產權住房總套數不超過２套；在此基礎

上，二孩居民家庭總套數可增加１套，三孩及以上居民家庭總套數可增加２套。



＊二手房參考價機制取消，多子女家庭房貸有優惠＊



其他措施包括全市不再執行二手住房成交參考價格發布機制；個人轉讓住房增值稅徵免年限

統一調整為２年；生育多子女家庭商業貸款購買第三套住房認定為二套住房等。《通知》自

２０２３年９月２６日起實施。

中指研究院成都分院認為，本次成都新政涉及範圍廣、力度大，在「房住不炒」的基本原則

下對多類市場主體進行了通盤考量，有利於激發合理需求。此前成都已經密集出台一系列政策，

配合「９﹒２６」重磅新政，預計成都房地產市場１０月將迎來明顯回暖，第四季保持平穩復甦

態勢。（ｓｌ）

