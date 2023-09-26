《經濟通通訊社２６日專訊》君實生物（０１８７７）（滬：６８８１８０）公布，特瑞普
利單抗，即商品名拓益，對比達卡巴嗪一線治療不可切除或轉移性黑色素瘤的隨機、對照、多中
心ＩＩＩ期臨床研究達到主要研究終點。該集團計劃將於近期向監管部門遞交該新適應症的上市
申請。
該集團指，特瑞普利單抗注射液開展覆蓋超過１５個適應症的４０多項的臨床研究，目前特
瑞普利單抗的６項適應症已於中國獲批。（ｗｈ）
26/09/2023 07:53
《國企紅籌》君實生物（１８７７）醫黑色素瘤產品臨試達研究終點
《經濟通通訊社２６日專訊》君實生物（０１８７７）（滬：６８８１８０）公布，特瑞普
利單抗，即商品名拓益，對比達卡巴嗪一線治療不可切除或轉移性黑色素瘤的隨機、對照、多中
心ＩＩＩ期臨床研究達到主要研究終點。該集團計劃將於近期向監管部門遞交該新適應症的上市
申請。
該集團指，特瑞普利單抗注射液開展覆蓋超過１５個適應症的４０多項的臨床研究，目前特
瑞普利單抗的６項適應症已於中國獲批。（ｗｈ）
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