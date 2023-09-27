《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》美國前財長保爾森（Ｈａｎｋ

Ｐａｕｌｓｏｎ）一行訪華，分別與國家副主席韓正、中央外辦主任王毅會面。

韓正會見保爾森時表示，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，兩國應加強各領域互利合

作，共同推動世界經濟復甦，應對全球性挑戰。希望美方同中方相向而行，共同推動中美關係重

回健康穩定軌道。他歡迎更多美國企業來華投資興業，共享發展機遇。



＊保爾森對中國經濟和中美關係未來抱持信心＊



王毅讚賞保爾森長期致力於促進中美關係發展，秉持客觀、理性態度，發出積極、務實聲音

，希望保爾森及基金會為中美關係轉圜繼續發揮建設性作用。

王毅表示，希望美方對華政策重回理性務實軌道，採取切實行動，拉長正面清單，縮小負面

清單，和中方一道，探索中美兩個大國和平相處之道。

保爾森等表示，歡迎中美近段時間恢復並保持對話。雙方確應找到正確相處方式，建立互信

，推動中美關係企穩好轉，探索在經濟、金融、農業、應對氣變等攸關共同利益的領域擴大合作

。他對中國經濟和中美關係未來抱持信心，保爾森基金會將繼續為中美加強溝通交流發揮積極作

用，願同中方一道，推動聯合國氣候變遷杜拜大會取得積極成果，為全球南方國家更好應對氣候

變遷提供助力。

