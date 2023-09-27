《經濟通通訊社２７日專訊》中國商務部部長王文濤在北京與來訪的歐盟委員會執行副主席

東布羅夫斯基斯舉行會談。雙方圍繞第１０次中歐經貿高層對話籌備，重點就電動車、５Ｇ等議

題深入交換了意見。

王文濤就歐盟對中國電動車發起反補貼調查，表達嚴正關切和強烈不滿。王文濤表示，中國

電動車快速發展，依賴的是研發創新、自由競爭和完整的產業體系。歐方擬進行的反補貼調查是

貿易保護主義行為，將影響中歐綠色合作與全球汽車產業鏈供應鏈穩定。希望歐方與中方進行對

話磋商，嚴格遵守世貿組織相關規則，以非政治化、非歧視性方式，妥善解決貿易摩擦。

中方通稿引述東布羅夫斯基斯表示，歐方願與中方就電動車反補貼調查事進行充分磋商，將

在恪守世貿組織規則的基礎上進行調查，並保障調查透明度。



＊王文濤：認真落實優化外商投資環境２４條＊



王文濤又表示，中方高度重視中歐經貿關係。近期，中國國務院發布了優化外商投資環境

２４項政策措施，相關部門正認真落實，將為包括歐企在內的外資企業提供市場化、法治化、國

際化營商環境。商務部將持續透過外資企業圓桌會制度、外資申訴中心等機制，及時聽取包括歐

企在內的外資企業訴求，積極推動解決困難。

東布羅夫斯基斯指，中歐關係充滿活力，中國是歐盟重要貿易夥伴。歐方高度肯定中方推出

的優化外商投資環境２４項措施，期待其為歐企帶來更好營商環境。（ｅｗ）



