《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》人民銀行貨幣政策委員會２５日召開

２０２３年第三季度例會。會議指出，深化匯率市場化改革，引導企業和金融機構堅持「風險中

性」理念，綜合施策、校正背離、穩定預期，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決防範匯率

超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

會議指出，深化金融供給側結構性改革，引導大銀行服務重心下沉，推動中小銀行聚焦主責

主業，支持銀行補充資本，共同維護金融市場的穩定發展。

完善市場化利率形成和傳導機制，發揮央行政策利率引導作用，釋放貸款市場報價利率改革

和存款利率市場化調整機制效能，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。



＊加大對普惠金融、綠色發展、科技創新等支持力度＊



會議又指，加大已出台貨幣政策實施力度，保持流動性合理充裕，保持信貸合理增長、節奏

平穩，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。增強政府投資和政策激勵

的引導作用，有效帶動激發民間投資。促進物價低位回升，保持物價在合理水平。

落實好調增的再貸款再貼現額度，實施好存續結構性貨幣政策工具，繼續加大對普惠金融、

綠色發展、科技創新、基礎設施建設等國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力度，綜合施策支持

區域協調發展。

構建金融有效支持實體經濟的體制機制，落實好加大力度支持科技型企業融資行動方案，引

導金融機構增加製造業中長期貸款，支持加快建設現代化產業體系。以促進實現碳達峰、碳中和

為目標完善綠色金融體系。優化大宗消費品和社會服務領域消費金融服務，繼續加大對企業穩崗

擴崗和重點群體創業就業的金融支持力度。









