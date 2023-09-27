《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》在國務院新聞辦舉行的自貿試驗區建設十

周年新聞發布會上，商務部自貿區港建設協調司司長楊正偉表示，自貿試驗區的聯動發展，拓展

了制度創新先行先試的廣度和深度，豐富了自貿政策應用的場景，擴大了自貿紅利效應。下一步

，一是在制度創新上加強聯動，強化創新的整體性、關聯性和協同性。二是在服務國家戰略方面

加強聯動，促進信息溝通、資源共享、要素流動暢通。三是在推動產業發展上加強聯動，促進特

色產業開放發展和協同布局，在更大範圍內實現資源的有效配置。四是在成果複製推廣上加強聯

動，促進自貿試驗區之間、自貿試驗區與其他開放平台間的聯動，向更大範圍複製推廣改革創新

的成熟經驗做法。



＊推動合理縮減自貿試驗區外商投資負面清單＊



商務部副部長盛秋平表示，目前，自貿試驗區外資准入負面清單已經實現了製造業「清零」

，下一步將重點推進服務業開放。將與有關部門一道深化研究，推動合理縮減自貿試驗區外商投

資負面清單。同時，推動出台跨境服務貿易負面清單，引領全國持續擴大開放。

他表示，將圍繞深入實施自貿試驗區提升戰略，研究製定綜合性指導文件，明確未來發展的

目標定位，在貿易、投資、金融、數據跨境流動等重點領域集中推出一批引領性、集成性改革舉

措，支持自貿試驗區在更廣領域、更深層次開展改革探索，建設更高水平自貿試驗區。

將支持各自貿試驗區進一步深化差別化探索，圍繞生物醫藥、海洋經濟、大宗商品貿易等重

點領域，推動全產業鏈創新發展。同時，支持各地因地制宜發揮好輻射帶動作用，特別是在支撐

中西部地區承接產業轉移和引領區域經濟發展等方面作出更大貢獻。

