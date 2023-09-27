《經濟通通訊社２７日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４８８﹒５１億元，買盤超賣盤，額度全日使用３１﹒４９億元，佔每日額度６﹒１％
。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９６﹒７１億元，買盤超賣
盤，額度全日使用２３﹒２９億元，佔每日額度５﹒５％。
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27/09/2023 16:27
《滬港通》北向額度全日使用３１﹒５億，南向使用２３﹒３億
《經濟通通訊社２７日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４８８﹒５１億元，買盤超賣盤，額度全日使用３１﹒４９億元，佔每日額度６﹒１％
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南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９６﹒７１億元，買盤超賣
盤，額度全日使用２３﹒２９億元，佔每日額度５﹒５％。
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