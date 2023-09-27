  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

27/09/2023 16:27

《深港通》北向額度全日使用１０﹒４億，南向使用２５﹒６億

　　《經濟通通訊社２７日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０９﹒６３億元，買盤超賣盤，額度全日使用１０﹒３７億元，佔每日額度２％。
　　南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９４﹒４４億元，買盤超賣
盤，額度全日使用２５﹒５６億元，佔每日額度６﹒１％。

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回AH股新聞

上一篇新聞︰27/09/2023 16:32  《打擊貪腐》人行原副行長范一飛受賄案提公訴

下一篇新聞︰27/09/2023 16:27  《滬港通》北向額度全日使用３１﹒５億，南向使用２３﹒３億

其他AH股新聞
More

27/09/2023 16:36  《中國要聞》國家集成電路基金三期傳融資遇困，月初尋加碼３千億

27/09/2023 16:10  《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金