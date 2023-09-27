《經濟通通訊社２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：勇做開拓進取攻堅克難先鋒，努力建設更高水平自貿試驗區

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國家主席習近平近日就深入推進自由貿易試驗區建設作出重要指示指出，建設自由貿易試驗區是

黨中央在新時代推進改革開放的重要戰略舉措。新征程上，要在全面總結十年建設經驗基礎上，

深入實施自貿試驗區提升戰略，勇做開拓進取、攻堅克難的先鋒，在更廣領域、更深層次開展探

索，努力建設更高水平自貿試驗區。



滬深北交易所進一步規範股份減持行為

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９月２６日，滬深交易所分別發布關於進一步規範股份減持行為有關事項的通知，北交所發布修

訂後的減持指引，並明確即日起實施。滬深交易所對減持堅持「從嚴監管」基調，明確了二級市

場減持的范圍，以及破發、破淨或者分紅不達標的標准，並增加了大宗交易預披露要求。



增投放擴期限 公開市場操作呵護加倍

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近幾日，央行資金投放力度進一步加大，２５日、２６日單日逆回購操作規模均超過３０００億

元；同時，重啟並連續開展１４天期逆回購操作，暫時替代了原來的７天期主流品種。專家表示

，臨近中秋國慶假期，央行適時增加流動性供給，並靈活調整資金期限結構，有望促進貨幣市場

平穩跨季跨節。





《上海證券報》



習近平：勇做開拓進取攻堅克難先鋒，努力建設更高水平自貿試驗區

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國家主席習近平近日就深入推進自由貿易試驗區建設作出重要指示指出，建設自由貿易試驗區是

黨中央在新時代推進改革開放的重要戰略舉措。習近平強調，新征程上，要在全面總結十年建設

經驗基礎上，深入實施自貿試驗區提升戰略，勇做開拓進取、攻堅克難的先鋒，在更廣領域、更

深層次開展探索，努力建設更高水平自貿試驗區。



滬深北交易所細化減持標準，明確不得減持情形

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９月２６日，滬深交易所分別發布關於進一步規範股份減持行為有關事項的通知看，從嚴、從實

、從細落實了８月２７日發布的《證監會進一步規範股份減持行為》，同時對「變相」減持、「

曲線」減持等可能存在的漏洞予以封堵。通知細化了對破發、破淨或者分紅不達標的認定標準，

明確二級市場減持范圍包括集中競價交易和大宗交易，並將減持時間區間從６個月縮短至３個月

。



東吳證券范力：積極提升市場活力，助力資本市場穩定發展

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中國證監會密集出台一攬子政策措施，圍繞投資端、融資端、交易端作出具體部署，東吳證券黨

委書記、董事長范力表示：「作為證券市場的主力軍，證券公司要自覺扛起責任擔當，積極保持

政策定力，堅定服務好上市公司，合力維護好資本市場活躍度，在提振市場信心方面下功夫。」





《證券時報》



習近平：勇做開拓進取攻堅克難先鋒，努力建設更高水平自貿試驗區

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國家主席習近平近日就深入推進自由貿易試驗區建設作出重要指示指出，建設自由貿易試驗區是

黨中央在新時代推進改革開放的重要戰略舉措。新征程上，要在全面總結十年建設經驗基礎上，

深入實施自貿試驗區提升戰略，勇做開拓進取、攻堅克難的先鋒，在更廣領域、更深層次開展探

索，努力建設更高水平自貿試驗區。



賦能千行萬業，北斗產業扎根中國走向世界

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在全球組網三年之後，北斗導航系統已經在各行各業全面鋪開。在全產業鏈自主可控的支持下，

一流的北斗性能正慢慢兌現成一流的生產力、一流的驅動力乃至世界範圍內的影響力，「中國的

北斗、世界的北斗、一流的北斗」正愈發響亮。



滬深北交易所進一步規範股份減持行為

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為落實證監會關於《進一步規範股份減持行為》監管要求，９月２６日，滬深交易所正式發布《

關於進一步規範股份減持行為有關事項的通知》，就破發、破淨以及分紅不達標等標準進行明確

，同時明確二級市場減持範圍、增加大宗交易減持預披露等。同日，北交所修訂了《北京證券交

易所上市公司持續監管指引第８號－－股份減持和持股管理》。（ｒｙ）

