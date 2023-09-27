《神州經脈》人民銀行罕見於今（２７日）早披露貨幣政策委員會例會信息，要求加大宏觀

政策調控力度，精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好逆周期和跨周期調節。滬深股市經歷兩連跌

後，今早受醫藥、光伏板塊拉漲帶動而小升，午後隨著恒大主席許家印被中國當局控制的消息發

酵，金融股出現恐慌情緒，不過滬綜指最終全日仍升０﹒１６％，報３１０７﹒３２點，深成指

升０﹒４４％，創業板指升０﹒８２％。

兩市全日成交７１６５億元（人民幣．下同），按日上升７﹒６％，北上資金午後有所流出

，陸股通全日淨流入收窄至１８億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開後一度收復７﹒２９，但很快回吐，在７﹒３

區間震盪，收報７﹒３０８８，較上個交易日４時３０分收盤價跌６９點子，全日在

７﹒２８８０至７﹒３０９９之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７１７，較上個交

易日升１０點子，續創８月１４日以來近一個半月新高，較市場預測強近１４００點，上個交易

日報７﹒１７２７。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人民銀行罕見地於今日早間披露貨幣政策委員會例會信息。會議要求，持續用力、乘勢而

上，加大宏觀政策調控力度，精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好逆周期和跨周期調節。關於利

率，會議要求，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降；關於房地產，會議明確，落實新發放首

套房貸利率政策動態調整機制，調降首付比和二套房貸利率下限，推動降低存量首套房貸利率落

地見效。關於匯率，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯

率在合理均衡水平上的基本穩定。



２﹒ 今日上午《彭博》引述知情人士指，中國恒大（０３３３３）主席許家印本月稍早被警方

帶到指定地方監視居住。內媒《觀察者網》隨後引述接近恒大的知情人士指出，事情發生在幾天

前，許家印現時身處北京一處居所，已被限制部分行動自由。



３﹒ 美國將３家中國企業新增至涉及維吾爾族強迫勞動的實體清單，包括新疆天棉基業紡織、

新疆天山毛紡織股份及新疆中泰集團，目前名單上共有２７家公司。中國外交部發言人汪文斌今

日在例行記者會上回應稱，中方已多次表明，所謂「新疆存在強迫勞動」完全是反華勢力為抹黑

中國炮制的世紀謊言，同新疆各族人民各項權益得到切實保障的事實完全相反。美方有關做法擴

大對中國企業的打壓範圍，破壞新疆繁榮穩定，遏制中國發展，破壞國際貿易規則和市場秩序，

中方對此堅決反對。



４﹒ 國家統計局公布，８月規模以上工業企業利潤實現由降轉增，同比增長１７﹒２％，是自

去年下半年以來，工業企業當月利潤首次正增長。首８月，全國規模以上工業企業實現利潤總額

４６５５８﹒２億元，同比下降１１﹒７％，降幅比首７月收窄３﹒８個百分點。國家統計局工

業司統計師于衛寧解讀數據指，隨著一系列推動宏觀經濟回升向好政策效果不斷顯現，工業生產

穩步回升，產銷銜接狀況好轉，工業企業營收逐步改善。



５﹒ 「史上最嚴」減持新規出台一月後，滬深交易所公布更清晰、細化的執行標準，其中包括

：上市公司存在破發、破淨情形，或者最近三年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低於最近三

年年均淨利潤３０％的，控股股東、實際控制人不得通過二級市場減持公司股份；明確二級市場

減持範圍包括集中競價交易和大宗交易，並將減持時間區間從６個月縮短至３個月。



６﹒ 內媒早前引述消息指，特殊再融資債券或在今年下半年重啟發行，內蒙古率先拉開此序幕

。內蒙古政府近日公開的再融資一般債券（九期至十一期）信息披露，擬發行金額總共

６６３﹒２億元，募集資金全部償還２０１８年之前認定的政府負有償還責任的拖欠企業帳款。

用於償還存量債務的再融資債券一般被市場稱為特殊再融資債券。



７﹒ 鐵路國慶黃金周運輸今日正式啟動，自９月２７日至１０月８日，為期１２天，全國鐵路

預計發送旅客１﹒９億人次，日均發送旅客１５８３萬人次，９月２９日為客流最高峰，預計發

送旅客超２０００萬人次。另交通運輸部門預計，中秋、國慶８天假期期間，全社會跨區域人員

流動量達２０﹒５億人次，日均２﹒５７億人次，比２０１９年同期日均增長１１﹒５％，比

２０２２年同期日均增長５８﹒８％。此外，國家移民管理局預計，中秋、國慶假期期間，全國

口岸日均出入境旅客達１５８萬人次，較去年同期增長約３倍，是２０１９年同期的９０％。



８﹒ 歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯表示，歐盟對中國電動車發起的反補貼調查，對象

亦包括從中國合資企業銷往歐盟的歐美車廠。中國商務部長王文濤與歐盟委員會執行副主席東布

羅夫斯基會談，強烈不滿歐盟將對中國電動車發起反補貼調查，強調中國電動車快速發展，依靠

的是研發創新、自由競爭和完備的產業體系，批評歐方的調查是貿易保護主義行為，將影響中歐

綠色合作和全球汽車產業鏈供應鏈穩定，敦促歐方以非政治化、非歧視性方式妥善解決貿易磨擦

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