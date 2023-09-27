《鍾之日記》９月２７日，香港天氣：晴╱陰。香江魚缸：升╱跌。祖國股市：升╱跌。



人民銀行罕見於今早披露貨幣政策委員會例會信息，要求加大宏觀政策調控力度，精準有力

實施穩健的貨幣政策，搞好逆周期和跨周期調節。滬深股市經歷兩連跌後，今早受醫藥、光伏板

塊拉漲帶動而小升，午後隨著恒大（０３３３３）主席許家印被中國當局控制的消息發酵，金融

股出現恐慌情緒，不過滬綜指最終全日仍升０﹒１６％，報３１０７﹒３２點，深成指升

０﹒４４％，創業板指升０﹒８２％。

兩市全日成交７１６５億元（人民幣．下同），按日上升７﹒６％，北上資金午後有所流出

，陸股通全日淨流入收窄至１８億元。

內地８月規模以上工業企業利潤同比增長１７﹒２％，是自去年下半年以來工業企業當月利

潤首次正增長。累計首８月，全國規模以上工業企業實現利潤總額４６５５８﹒２億元，同比下

降１１﹒７％，降幅比首７月收窄３﹒８個百分點。



＊美股有恐慌，港股輕輕彈＊



美國消費者對美國經濟前景信心減弱，投資者憂慮長期高利率的影響，美股周二（２６日）

全線下挫，道指收瀉３８８點，為３月華爾街銀行連環爆煲以來表現最差一日，華爾街恐懼指標

ＶＩＸ小幅上漲至５月以來最高水平。

港股造好惟反彈乏力，加上內房危機進一步發酵，恒生指數收報１７６１１，升１４４點或

升０﹒８％，主板成交逾７５９億元。



＊跑不了的許家印，救不了的恒大系＊



外電稍早時間報道，中國恒大（０３３３３）主席許家印本月被警方帶到指定地方監視居住

，而內媒《觀察者網》下午進一步報道指，事情發生在幾天前，許家印現時身處北京一處居所，

已被限制部分行動自由。在內媒確認消息後，恒大系股價再度開啟「自由落體」模式，中國恒大

暴瀉１９％，報０﹒３２元；恒大物業（０６６６６）跌１４﹒５％，恒大汽車（００７０８）

更跌２０％。

中國當局突然出手清算許家印及恒大一眾高管，這意味著政府已不相信恒大可以通過債務重

組解救流動性危機，甚至懷疑債務重組以及在美國申請債務清算只是許家印轉移國內資產的策略

。未來恒大會怎麼走，外界認為不外乎讓恒大甚至許家印本人變賣資產還債，直到無力償債就讓

集團破產清算。市場此前分析，由於恒大流動性危機已經暴露接近兩年，就算走到最差情況，對

市場情緒的打擊也是有限。

同樣陷入債務泥潭的旭輝控股（００８８４）在公布業績後終於復牌，股價全日大跌

５８﹒５５％，報０﹒３１５元，全日成交涉資２﹒６９億元。 旭輝控股去年無懸念轉盈為虧

，暴蝕１３０﹒４９億人民幣，今年上半年再蝕８９﹒７２億人民幣，即１８個月共虧損約

２２０﹒２１億人民幣，截至６月底債務超過千億，淨負債比率１０９﹒４％，資不抵債。



＊菜鳥落實上市，阿里小升慶祝＊



阿里巴巴（０９９８８）３月公布「１＋６＋Ｎ」重組以來，菜鳥成為首個正式進入ＩＰＯ

進程的集團業務。阿里巴巴宣布，重組後分拆的物流部門「菜鳥智慧物流網絡」，正式向香港聯

交所遞交上市申請。同時，菜鳥首次披露擬分拆若干物流物業以中國房地產投資信託基金（Ｃ－

ＲＥＩＴ）在上海證券交易所上市，並已向中國相關監管機構提交初步資格評估申請。

彭博指，菜鳥在ＩＰＯ可融資逾３０億美元，類似京東物流（２６１８），料可助菜鳥在內

地及海外市場業務擴展，並在２０２５年提高盈利能力。

市場分析預期，菜鳥或能趕在今年內上市，作為阿里重組後的上市頭炮，以其名氣及集資規

模，預期有助提振本港新股市場氣氛，甚至為大市「沖喜」。

阿里巴巴今日先來小小沖喜，收升０﹒６６％。物流同業亦鼓掌歡迎，京東物流升１﹒４％

，中通快遞（０２０５７）升０﹒６％。





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