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AH股新聞

27/09/2023 14:07

《Ａ股焦點》海通證券Ａ升１％，據傳擬對海通國際提私有化

　　《經濟通通訊社２７日專訊》海通國際（００６６５）今早停牌，以待發布內幕消息。據《
彭博》引述知情人士透露，海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）考慮將海通國際私有
化，通過完全控股來扭轉這家子公司的虧損局面，其已就此計劃討論了一段時間，但潛在交易細
節仍不明確。海通證券目前在海通國際的持股比例為７３﹒４％。
　　海通證券Ａ股現價升１％，報９﹒９９元人民幣；Ｈ股無升跌，報４﹒７６港元。（ｅｙ）

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