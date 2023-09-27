《經濟通通訊社２７日專訊》海通國際（００６６５）今早停牌，以待發布內幕消息。據《

彭博》引述知情人士透露，海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）考慮將海通國際私有

化，通過完全控股來扭轉這家子公司的虧損局面，其已就此計劃討論了一段時間，但潛在交易細

節仍不明確。海通證券目前在海通國際的持股比例為７３﹒４％。

海通證券Ａ股現價升１％，報９﹒９９元人民幣；Ｈ股無升跌，報４﹒７６港元。（ｅｙ）

