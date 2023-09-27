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AH股新聞

27/09/2023 11:24

《Ａ股焦點》三六零升０﹒５％，將與國企合作建「大模型工廠」

　　《經濟通通訊社２７日專訊》三六零集團創始人、董事長周鴻禕表示，三六零集團將與豫信
電科（豫信電子科技集團有限公司）合作垂直大模型深度定制，建「大模型工廠」，把ＡＩ變成
生產性服務業，並帶動相關產業落地。
　　周鴻禕今日在河南國企豫信電科黨委理論學習中心組集體學習（擴大）報告會現場宣布上述
合作，並指大模型不是對話聊天工具，要為生產服務、為產業數字化戰略服務。
　　三六零（滬：６０１３６０）股價現升０﹒５％，報９﹒９元人民幣。（ｓｌ）

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