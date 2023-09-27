《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行罕見地於今日早間披露貨幣政策委員會例會信息。會

議要求，持續用力、乘勢而上，加大宏觀政策調控力度，精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好逆

周期和跨周期調節；關於利率，會議要求，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降；關於房地產

，會議明確，落實新發放首套房貸利率政策動態調整機制，調降首付比和二套房貸利率下限，推

動降低存量首套房貸利率落地見效。關於匯率，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決防範匯

率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

《上證報》引述分析人士認為，會議有利於提振市場對經濟復甦的信心。會議釋放出對於經

濟復甦前景偏樂觀的預期，但也指出了目前中國正處於經濟復甦的關鍵階段，需要宏觀政策再接

再厲，合理加大逆周期和跨周期調節力度，促進經濟加快恢復。



＊預計後續有望出台結構性支持工具＊



光大銀行金融市場研究部宏觀研究員周茂華認為，今年以來，已經實施兩次降準、兩次降息

，貨幣政策發力明顯。本次會議提到了結構性貨幣政策工具，並引導引導加大對「平急兩用」公

共基礎設施建設、城中村改造的金融支持力度，預計後續有望出台結構性支持工具。

招聯首席研究員董希淼表示，「中國貨幣政策工具儲備較為豐富，目前結構性貨幣政策工具

有１７個，在支持小微民營、科技創新、綠色發展方面，結構性工具的使用仍有不小空間。」比

如，增加支農支小再貸款、再貼現額度，繼續助力小微企業、個體工商戶紓困解難，提振各類市

場主體的信心和預期；用好科技創新再貸款，配合科創金融改革試驗區建設，引導金融機構加大

對科技創新的支持力度；用足碳減排支持工具，創新可持續發展掛鈎貸款，助力「雙碳」目標實

現等。（ｅｗ）

