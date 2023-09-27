《經濟通通訊社２７日專訊》歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯表示，歐盟對中國電動

車發起的反補貼調查，對象亦包括從中國銷往歐盟的歐美車廠。



＊特斯拉、富豪汽車等只要在華生產接受補貼都受查＊



東布羅夫斯基斯在北京參加完第十次中歐經貿高層對話後，接受英媒訪問，他指歐盟開放電

動車市場競爭，但競爭必須公平，已有充份的表面證據，證明有理由對從中國進口的電動車進行

調查。被問到美國的特斯拉及瑞典富豪汽車母公司中國吉利是否亦是調查對象，東布羅夫斯基斯

說，嚴格而言，調查對象不限於中國品牌的電動車，亦包括其他車廠，只要生產時有接受補貼。



＊王文濤：希望以非政治化、非歧視性方式解決貿易磨擦＊



中國商務部長王文濤，昨日（２６日）與東布羅夫斯基斯會談，強烈不滿歐盟將對中國電動

車發起反補貼調查，強調中國電動車快速發展，依靠的是研發創新、自由競爭和完備的產業體系

。歐方的調查是貿易保護主義行為，將影響中歐綠色合作和全球汽車產業鏈供應鏈穩定，希望歐

方與中方開展對話磋商，嚴格遵守世貿組織相關規則，以非政治化、非歧視性方式妥善解決貿易

磨擦。（ｒｙ）

