《經濟通通訊社２７日專訊》騰訊雲與智慧產業事業群（簡稱ＣＳＩＧ）成立五周年之際，

發布《２０２３數字經濟高質量發展報告》，梳理前沿數字技術在各產業落地的最新進展。



＊中國產業正從「雲化」走向「智能化」＊



報告指出，從２０１８年到２０２２年，中國數字經濟規模從約３０萬億元（人民幣．下同

）增長到５０﹒２萬億元，總量穩居世界第二，佔ＧＤＰ比重提升至４１﹒５％，數字經濟成為

「穩增長」、「促轉型」的重要引擎。報告又指，在過去五年，中國產業「雲化」初步完成，軟

硬件基礎設施與生態已自成體系，產業開始向「智能化」演變。雲計算、大數據、人工智能等數

字技術與產業場景進一步融合應用突破，不斷強化中國產業發展的「韌性」。

報告顯示，過去五年，是數字經濟高速發展的五年，也是騰訊助力數實融合、強化技術研發

、加速產品創新的五年。截至目前，騰訊雲在全球２６個地區部署了７０個可用區，在網服務器

近２００萬台，居國內第一、全球前五；騰訊會議用戶數突破４億；企業微信上的真實企業與組

織數超１２００萬，每天通過企業微信使用服務的微信用戶數達５億。（ｒｙ）

