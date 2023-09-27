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AH股新聞

27/09/2023 16:06

【大國博弈】菲國稱中國海警清除爭議海域浮標，中方斥自製鬧劇

　　《經濟通通訊社２７日專訊》菲律賓在黃岩島附近爭議水域派員下水割斷浮標繩索，拆除障
礙物。菲律賓海警說，中國海警當時發現一艘菲律賓船隻上有媒體進行拍攝採訪，中菲雙方船隻
沒有發生對峙的跡象，並指中國海警在幾個小時後清除了浮標殘餘物。
　　菲律賓官員表示，不排除中方可能再次設置浮動屏障，及再次進行跟蹤和進行危險的演習，
但菲律賓不會退縮。
　　中國外交部發言人汪文斌表示，菲方的所謂聲明完全是「自說自話」，所謂行動純粹是「自
娛自樂的鬧劇」，中方將繼續堅定維護黃岩島的領土主權和海洋權益。（ｅｙ）

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