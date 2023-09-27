《經濟通通訊社２７日專訊》「史上最嚴」減持新規出台一月後，滬深交易所公布更清晰、

細化的執行標準。包括：上市公司存在破發、破淨情形，或者最近三年未進行現金分紅、累計現

金分紅金額低於最近三年年均淨利潤３０％的，控股股東、實際控制人不得通過二級市場減持本

公司股份。明確二級市場減持範圍包括集中競價交易和大宗交易，並將減持時間區間從６個月縮

短至３個月。

此外，北交所也修訂了減持指引，進一步規範關鍵少數減持行為。除破發、破淨情形外，增

加公司最近一期經審計財務報告存在虧損情形的，控股股東、實際控制人不得通過二級市場減持

；規定破發、破淨不得減持情形的具體計算標準及判斷時點，明確受限減持方式和減持時間區間

等。

滬深交易所有關負責人表示，交易所將進一步做好以下工作：一是完善減持信息披露監管，

對於減持預披露公告，要求充分說明是否符合減持條件；二是完善減持監控系統功能，強化交易

監管，及時發現違規行為；三是及時採取監管措施，對於涉嫌違規的情形，第一時間採取發函問

詢、電話提醒等措施，查實涉及違規的，從快從嚴實施紀律處分，「打早打小打疼」違規減持行

為。（ｃｔ）

