《經濟通通訊社２７日專訊》滬深股市今早表現個別，上證綜合指數（滬綜指）高開

０﹒０６％，報３１０４﹒０４點，目標守三千一，深成指低開０﹒０２％，創業板指高開

０﹒２１％，能源、醫藥股造好，科技股回吐。

為提振Ａ股，「史上最嚴」減持新規出台一個月後，上市公司大股東減持門檻又再升級，滬

深交易所公布有關執行標準，若上市公司存在破發、破淨情形，或者最近三年未進行現金分紅、

累計現金分紅金額低於最近三年年均淨利潤３０％等情況，控股股東、實際控制人不得通過二級

市場減持。交易所又明確減持時間區間從６個月縮短至３個月。

美國新增３家中國企業列入涉及維吾爾族強迫勞動的實體清單，包括新疆天棉基業紡織、新

疆天山毛紡織股份及新疆中泰集團，目前該黑名單上的公司總數已達到２７家。新疆天山毛紡織

股份有限公司已更名德展大健康股份有限公司（深：０００８１３），在深交所簡稱為德展健康

；中泰集團旗下擁有上市公司中泰化學（深：００２０９２），另外持股一家新三板公司德安環

保。

人民銀行進行２０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，同時進行４１７０億元１４天

期逆回購操作，公開市場今日有２０５０億元逆回購到期，即今日淨投放４１２０億元。人行連

續三日共放水７１７０億元。另外，人行開展２０２３年第九期央行票據互換（ＣＢＳ）操作，

操作量為５０億元，期限三個月，票面利率２﹒３５％。

人民銀行貨幣政策委員會召開第三季度例會。會議要求，持續用力、乘勢而上，加大宏觀政

策調控力度，精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好逆周期和跨周期調節；落實新發放首套房貸利

率政策動態調整機制，調降首付比和二套房貸利率下限，推動降低存量首套房貸利率落地見效，

深化匯率市場化改革，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，綜合施策、校正背離、穩定

預期，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡

水平上的基本穩定。（ｅｙ）

