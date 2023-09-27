《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行罕見地於今日早間披露貨幣政策委員會例會信息，要

求加大宏觀政策調控力度，精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好逆周期和跨周期調節。滬深股市

經歷兩連跌後，今早開市表現個別，盤中醫藥、光伏板塊拉漲，但大市氣氛仍然沉悶，滬綜指半

日升０﹒３３％，報３１１２﹒５４點，深成指升０﹒５６％，創業板指升０﹒９３％。

兩市半日成交４３３４億元（人民幣．下同），較上日同時段成交上升３﹒３％，喜見北上

資金回頭，陸股通今早淨流入超過３０億元。

內地８月規模以上工業企業利潤同比增長１７﹒２％，是自去年下半年以來工業企業當月利

潤首次正增長。累計首８月，全國規模以上工業企業實現利潤總額４６５５８﹒２億元，同比下

降１１﹒７％，降幅比首７月收窄３﹒８個百分點。

德國聯邦經濟合作與發展部宣布，由２０２６年起不再向中國提供促進貸款，當局稱不再視

中國為發展中國家，但中國仍然是德國一個重要合作夥伴。



＊大市悶極，資金找主題＊



醫藥醫療股今早成為資金湧入的主要窗口，創新藥、減肥藥、免疫治療、ｍＲＮＡ疫苗、猴

痘治療等方向有炒作。個股方面，鍵凱科技（滬：６８８３５６）飆２０％漲停，特寶生物

（滬：６８８２７８）升１１﹒７％，一品紅（深：３００７２３）升９﹒１％，通化金馬

（深：０００７６６）升８﹒３％，藥明康德（滬：６０３２５９）升７﹒１％，凱萊英

（深：００２８２１）升５％，萬泰生物（滬：６０３３９２）升３﹒９％。

光伏股亦落鑊，中信博（滬：６８８４０８）飆１１﹒８％，宇邦新材

（深：３０１２６６）升１１％，林州重機（深：００２５３５）、鈞達股份

（深：００２８６５）、露笑科技（深：００２６１７）漲停，愛旭股份（滬：６００７３２）

升９﹒４％。



＊許家印驚傳被監視居住，地產股未有反應＊



據報中國恒大（０３３３３）主席許家印被警方帶走，於指定地方監視居住。地產股表現個

別，萬科Ａ（深：０００００２）、新城控股（滬：６０１１５５）升０﹒１％，保利發展

（滬：６０００４８）、招商蛇口（深：００１９７９）跌０﹒６％，新湖中寶

（滬：６００２０８）升０﹒４％，金地集團（滬：６００３８３）升０﹒３％。（ｅｙ）



