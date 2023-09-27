《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行罕見於今早披露貨幣政策委員會例會信息，要求加大

宏觀政策調控力度，精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好逆周期和跨周期調節。滬深股市經歷兩

連跌後，今早受醫藥、光伏板塊拉漲帶動而小升，午後隨著恒大（０３３３３）主席許家印被中

國當局控制的消息發酵，金融股出現恐慌情緒，不過滬綜指最終全日仍升０﹒１６％，報

３１０７﹒３２點，深成指升０﹒４４％，創業板指升０﹒８２％。

兩市全日成交７１６５億元（人民幣．下同），按日上升７﹒６％，北上資金午後有所流出

，陸股通全日淨流入收窄至１８億元。

內地８月規模以上工業企業利潤同比增長１７﹒２％，是自去年下半年以來工業企業當月利

潤首次正增長。累計首８月，全國規模以上工業企業實現利潤總額４６５５８﹒２億元，同比下

降１１﹒７％，降幅比首７月收窄３﹒８個百分點。



＊憂內房債務變壞帳，銀行股走低＊



外電稍早時間報道，中國恒大（０３３３３）主席許家印本月被警方帶到指定地方監視居住

，而內媒《觀察者網》下午進一步報道指，事情發生在幾天前，許家印現時身處北京一處居所，

已被限制部分行動自由。

許家印及恒大一眾高管被清算，外界解讀恒大將要走到變賣資產還債、甚至破產的最后一步

，債務風險已去到無法軟著陸的境地。一線地產股偏跌，新城控股（滬：６０１１５５）跌

０﹒９％，招商蛇口（深：００１９７９）跌０﹒８％，保利發展（滬：６０００４８）跌

０﹒５％，萬科Ａ（深：０００００２）、金地集團（滬：６００３８３）跌０﹒２％。

地產商債務風險恐傳染至銀行界，建設銀行（滬：６０１９３９）跌１﹒９％，農業銀行

（滬：６０１２８８）跌１﹒７％，工行（滬：６０１３９８）、中行（滬：６０１９８８）、

郵儲銀行（滬：６０１６５８）齊跌約１％。



＊海通Ａ升１％，傳擬私有化海通國際＊



醫藥醫療股今早成為資金湧入的主要窗口，創新藥、減肥藥、免疫治療、ｍＲＮＡ疫苗、猴

痘治療等方向有炒作。個股方面，鍵凱科技（滬：６８８３５６）、常山藥業

（深：３００２５５）飆２０％漲停，一品紅（深：３００７２３）升１５﹒９％，特寶生物

（滬：６８８２７８）升１３﹒５％，雙鷺藥業（深：００２０３８）、美諾華

（滬：６０３５３８）、盤龍藥業（深：００２８６４）等升一成漲停。

海通國際（００６６５）今早停牌，以待發布內幕消息。據《彭博》引述知情人士透露，海

通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）考慮將海通國際私有化，通過完全控股來扭轉這家

子公司的虧損局面。還通證券Ａ股收升１﹒１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７００﹒５０ ＋０﹒２１

上證綜合指數 ３１０７﹒３２ ＋０﹒１６ ２９３４﹒２１

上證Ａ股指數 ３２５７﹒８１ ＋０﹒１６

深證成份指數 １０１０４﹒３２ ＋０﹒４４ ４２３１﹒１３

深圳創業板指數 ２００６﹒２２ ＋０﹒８２

上證Ｂ股指數 ２３６﹒７８ ＋０﹒６４ ０﹒５２

深證Ｂ股指數 １１１６﹒９０ ＋０﹒３６ ０﹒２８

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