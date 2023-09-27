《經濟通通訊社２７日專訊》中國銀河證券研報稱，８月國內遊戲版號停發一個月後，９月

份重新恢復，共８９款遊戲獲批，包括百度（０９８８８）旗下公司出版的《打造與冒險》、中

青寶（深：３０００５２）的《頭號礦工》、《彈射之星》和《喵星獵人》等。

２０２３年至今版號發放量達６９９款，超出去年全年近５０％。銀河證券認為，版號發放

整體趨勢的向好將持續優化供給端，遊戲新產品周期正逐步開啟，各家遊戲公司的儲備遊戲將陸

續釋放利潤，盈利端將逐步企穩，同時將推動遊戲市場規模進一步增長。從長期來看，ＡＩＧＣ

等技術對遊戲全產業鏈具有降本增效，提升用戶交互體驗，改善用戶遊戲體驗，突破付費意願上

限的效果。

惟針對未成年防沉迷的禁令下，騰訊（００７００）及網易（０９９９９）分別發布中秋國

慶假期未成年人遊戲時間限制通知，兩者均表示，從９月２９日到１０月６日期間，未成年人在

每晚８點到９點可以遊玩１小時，假期總共累計可玩８小時。

遊戲板塊表現個別， 中青寶昨日股價升０﹒７％，今早再升０﹒５％。新海宜

（深：００２０８９）跌３﹒９％，賽為智能（深：３０００４４）跌３﹒４％，國華網安

（深：０００００４）跌３％，拓維信息（深：００２２６１）跌１﹒４％；紫天科技

（深：３００２８０）漲近４％，中文在線（深：３００３６４）升２％，昆侖萬維

（深：３００４１８）升１﹒３％。（ｒｙ）

