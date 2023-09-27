《經濟通通訊社２７日專訊》德國聯邦經濟合作與發展部宣布，由２０２６年起不再向中國

提供促進性貸款，並已於９月中旬通知中國財政部。德國經濟合作與發展部部長舒爾策表示，德

國不再把中國當發展中國家對待，不過中國仍然是重要的合作夥伴，沒有中國就無法成功克服全

球危機。

德國復興信貸銀行由２０１３年至２０２２年，與中國達成的促進性貸款總額為３４﹒５１

億歐元（折合約２６６﹒２億元人民幣）。（ｅｙ）

