《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，８月規模以上工業企業利潤實現由降轉增，

同比增長１７﹒２％，是自去年下半年以來，工業企業當月利潤首次正增長。

首８月，全國規模以上工業企業實現利潤總額４６５５８﹒２億元（人民幣．下同），同比

下降１１﹒７％，降幅比首７月收窄３﹒８個百分點。

國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據指，隨著一系列推動宏觀經濟回升向好政策效果不

斷顯現，工業生產穩步回升，產銷銜接狀況好轉，工業企業營收逐步改善。首８月全國規模以上

工業企業營業收入同比下降０﹒３％，降幅較首７月收窄０﹒２個百分點。其中，８月企業營業

收入在連續三個月下降後首次實現增長，由７月同比下降１﹒４％轉為增長０﹒８％，為利潤由

降轉增創造了有利條件。



＊製造業利潤降幅收窄，能原業利潤增速加快＊



三大門類利潤均有改善。首８月，採礦業利潤同比下降２０﹒５％，降幅較首７月收窄

０﹒５個百分點；製造業利潤下降１３﹒７％，降幅收窄４﹒７個百分點；電力、熱力、燃氣及

水生產和供應業利潤增長４０﹒４％，增速加快２﹒４個百分點。分行業看，七成以上行業利潤

回升，在４１個工業大類行業中，有３０個行業利潤增速加快，或降幅收窄、由降轉增。

擴內需、促消費政策效果持續顯現，消費品市場加快恢復，帶動消費品製造業利潤持續改善

。首８月，消費品製造業利潤同比下降１２％，降幅較首７月收窄１﹒６個百分點。其中，皮革

製鞋、食品製造行業利潤分別增長１６％、０﹒４％，利潤均由首７月的同比下降轉為增長；農

副食品加工、造紙、紡織行業利潤降幅分別收窄６﹒６、６﹒３和５﹒３個百分點。



＊經營主體活力增強，私企利潤降幅回升速度較快＊



此外，隨著一系列提信心、促發展政策措施深入實施，各類經營主體效益持續好轉，活力不

斷增強。首８月，規上工業企業中，國有控股、外商及港澳台商投資企業利潤同比降幅較首７月

分別收窄３﹒８和１﹒３個百分點；私營企業利潤降幅收窄６﹒１個百分點，回升速度較快。大

型、中型、小型企業利潤降幅分別收窄４﹒１、３﹒４、３﹒４個百分點。

于衛寧認為，總體看，工業企業利潤恢復明顯加快，但累計利潤降幅仍然較大。下階段，要

持續推進新型工業化，不斷提高供給質量，著力擴大有效需求，持續提振市場信心，激發經營主

體活力，不斷推動工業經濟實現質的有效提升和量的合理增長。（ｓｌ）

