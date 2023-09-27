《經濟通通訊社２７日專訊》理想汽車（０２０１５）在微博宣布，今日在北京完成第５０

萬輛用戶交付。

理想汽車表示，自２０１９年底正式交付以來，理想汽車僅用４６個月便完成這一里程碑，

成為首家達成５０萬輛交付的中國新勢力車企，且今年以來已連續五個月蟬聯中國３０萬元人民

幣以上高端ＳＵＶ銷量冠軍，是中國品牌有史以來第一次打破ＢＢＡ（Ｂｅｎｚ、ＢＭＷ、

Ａｕｄｉ）三巨頭格局，讓中國製造成為豪華品質代名詞。（ｓｌ）

