  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

27/09/2023 10:56

《汽車新勢力》理想汽車：僅４６個月達成第５０萬輛車交付

　　《經濟通通訊社２７日專訊》理想汽車（０２０１５）在微博宣布，今日在北京完成第５０
萬輛用戶交付。
　　理想汽車表示，自２０１９年底正式交付以來，理想汽車僅用４６個月便完成這一里程碑，
成為首家達成５０萬輛交付的中國新勢力車企，且今年以來已連續五個月蟬聯中國３０萬元人民
幣以上高端ＳＵＶ銷量冠軍，是中國品牌有史以來第一次打破ＢＢＡ（Ｂｅｎｚ、ＢＭＷ、
Ａｕｄｉ）三巨頭格局，讓中國製造成為豪華品質代名詞。（ｓｌ）

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金