《經濟通通訊社２７日專訊》據《彭博》引述據知情人士報道，中國恒大集團

（０３３３３）董事局主席許家印本月稍早被廣東警方帶走，目前正在指定地點監視居住，暫未

知原因。

監視居住並非正式逮捕，也不代表許家印會被起訴，只是不准離開所住地點，也不能與他人

會見或通信；其護照和身份證必須由執行機關保管。監視居住最長不得超過六個月。

有內媒曾於８月底引述接近恒大的相關人士指出，許家印目前常駐廣州，每天都會到公司處

理公司事務，但「不可隨意見外人」。

恒大危機近日層層升級。恒大旗下財富管理服務平台恒大金融財富管理（深圳）有限公司有

多人被深圳警方採取刑事強制措施，包括法定代表人、總經理杜亮，可能涉及非法集資；恒大集

團前行政總裁夏海鈞和前首席財務官潘大榮亦被相關部門控制，兩人去年７月因涉嫌參與恒大物

業（０６６６６）存款質押被銀行強制執行事件而辭職。原恒大集團副總裁兼原恒大人壽董事長

朱加麟也於近日被留置調查。

此外，恒大近日以需要重新審視建議重組的條款為由，取消了原定２５日及２６日舉行的債

務重組會議，又指恒大地產正被立案調查，無法滿足新票據的發行資格；之後恒大地產宣布，一

筆４０億元人民幣的境內債未能按期兌付本息。《路透》昨日引述兩名知情人士稱，若恒大１０

月３０日底前未能提交新的債務重組計劃，一批海外債權人將支持此前針對恒大在香港提出的清

盤呈請。（ｓｌ）





