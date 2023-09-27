《經濟通通訊社２７日專訊》國家外匯管理局公布，２０２３年６月末，中國銀行業對外金

融資產１５０２６億美元，對外負債１３７７１億美元，對外淨資產１２５５億美元，其中，人

民幣淨負債２９３１億美元，外幣淨資產４１８６億美元。

在銀行業對外金融資產中，分工具看，存貸款資產９３８１億美元，債券資產３５３７億美

元，股權等其他資產２１０９億美元，分別佔銀行業對外金融資產的６２％、２４％和１４％。

分幣種看，人民幣資產３２７１億美元，美元資產８６８３億美元，其他幣種資產３０７２億美

元，分別佔２２％、５８％和２０％。從投向部門看，投向境外銀行部門７８８４億美元，佔比

５２％；投向境外非銀行部門７１４２億美元，佔比４８％。

在銀行業對外負債中，分工具看，存貸款負債７７３１億美元，債券負債２２５０億美元，

股權等其他負債３７９０億美元，分別佔銀行業對外負債的５６％、１６％和２８％。分幣種看

，人民幣負債６２０２億美元，美元負債４６２１億美元，其他幣種負債２９４８億美元，分別

佔比４５％、３４％和２１％。從來源部門看，來自境外銀行部門５４５４億美元，佔比４０％

；來自境外非銀行部門８３１７億美元，佔比６０％。（ｓｌ）

