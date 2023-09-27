【ＦＯＣＵＳ】利率高企未阻美國７月房價刷新歷史新高，惟新房銷售按月急劇縮水；另邊

廂，眼見一線城市樓市成交９月恐仍難擺脫負增長，北京鏈家宣布大幅下調買家中介費率。中美

樓市值博率前景撲朔迷離，一束亮光卻照向風格迥然不同的工業地產，未來增長潛力頗值留意。



＊美房價刷新高，北京鏈家減費＊



３０年期平均按揭利率攀升至７﹒５％的２２年最高，難阻美國房價連續第５個月上漲，年

初至今累計漲幅達５﹒３％；全國房地產經紀人協會 （ＮＡＲ）數據顯示，最新中位數錄

４０﹒７萬美元，相當於較三年前的３１萬美元漲了３１％。房價高企，８月新房銷售按月暴跌

８﹒７％，遠超市場預期的跌２﹒２％。

受成交困擾的還有北京中介巨頭鏈家，就在周二（２６日），「買家最高負擔２﹒７％中介

費」悄然變更為只承擔１％，賣家另承擔１％。中介費讓利的消息，拖累另一行家貝殼在港股價

當天暴瀉９％。

中美住宅市場一個深不見底、一個高不可攀，商業寫字樓地產亦備受空置率和貸款集中度困

擾，無論淘金還是執平貨都如同火中取栗。不過，一個其貌不揚領域－－工業地產卻異軍突起，

甚至被投資巨擘橡樹資本稱為「亮點」。



＊電商、新能源、半導體物流興＊



橡樹資本在其最新季刊就指，持續向電子商務的轉變，料在可預見的將來令美國港口的航運

量上升，並對倉庫產生巨大需求，加上沿海地區工業用地供應稀缺，此將長期提振工業地產租金

。另據高力最新《新加坡工業市場報告》，由於物流、生物醫學、半導體、食品等企業對工業地

產的需求仍然強勁，新加坡第二季工業租金及價格指數錄連續１１季上漲，其中倉庫月均尺租按

年漲５﹒７％。

在中國，新能源相關（新能源車、鋰電池、太陽能板）、食品冷鏈、跨國電商等行業興起，

亦帶動物流產業基礎設施需求，背後同樣是工業地產擴張。

早在去年底，黑石旗下資管平台龍地（ＤｒａｇｏｎＣｏｒ）就宣布收購大灣區２８萬平米

優質倉庫，以服務電商、冷鏈等企業；今年６月，京東物流在江蘇昆山啟動５０萬平方米的智慧

物流園二期，現已成為全球最大的智慧物流園區。此外，最新招股的菜鳥擁有的１６５０萬平方

米倉庫，以及特斯拉即將在上海臨港開建的超級工廠，背後亦都直指工業地產。

