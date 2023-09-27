《經濟通通訊社２７日專訊》中國人民銀行行長、國家外匯管理局局長潘功勝今日會見來訪
的印尼央行行長佩里．瓦吉約。兩國央行行長在會見期間簽署了《中國人民銀行與印度尼西亞銀
行合作諒解備忘錄》，並就兩國經濟形勢和金融合作等議題交換了意見。（ｓｌ）
27/09/2023 17:40
《央行動態》人民銀行與印尼央行簽署合作諒解備忘錄
《經濟通通訊社２７日專訊》中國人民銀行行長、國家外匯管理局局長潘功勝今日會見來訪
的印尼央行行長佩里．瓦吉約。兩國央行行長在會見期間簽署了《中國人民銀行與印度尼西亞銀
行合作諒解備忘錄》，並就兩國經濟形勢和金融合作等議題交換了意見。（ｓｌ）
上一篇新聞︰27/09/2023 17:41 《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首
下一篇新聞︰27/09/2023 17:33 《行業數據》哈囉順風車：十一假期接２５０萬單預約，創５年新高
27/09/2023 18:02 《中國要聞》日媒：三菱汽車決定停止在中國生產汽車
27/09/2023 17:27 《經濟時評》樓繼偉：上兩月中國經濟改善，但債務風險解決需時
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰