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AH股新聞

27/09/2023 17:40

《央行動態》人民銀行與印尼央行簽署合作諒解備忘錄

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國人民銀行行長、國家外匯管理局局長潘功勝今日會見來訪
的印尼央行行長佩里．瓦吉約。兩國央行行長在會見期間簽署了《中國人民銀行與印度尼西亞銀
行合作諒解備忘錄》，並就兩國經濟形勢和金融合作等議題交換了意見。（ｓｌ）

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