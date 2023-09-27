《經濟通通訊社２７日專訊》中國人民銀行行長、國家外匯管理局局長潘功勝今日會見來訪

的印尼央行行長佩里．瓦吉約。兩國央行行長在會見期間簽署了《中國人民銀行與印度尼西亞銀

行合作諒解備忘錄》，並就兩國經濟形勢和金融合作等議題交換了意見。（ｓｌ）

