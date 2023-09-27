《經濟通通訊社２７日專訊》江蘇寧滬高速公路（００１７７）（滬：６００３７７）公布

，８月１５個路橋項目日均收入同比增長介乎３﹒４％至１﹒７倍，而８月每日流量同比增長介

乎６﹒８％至１﹒６倍。

該集團指，其中滬寧高速日均收入同比增長３﹒４％，至１６０４萬元人民幣，每日流量同

比增長６﹒８％，至約１１萬輛，升６﹒８％。（ｗｈ）

