《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國家金融監管總局發布《保險銷售行為管

理辦法》，自２０２４年３月１日起施行。《銷售辦法》共６章５０條，將保險銷售行為分為保

險銷售前行為、保險銷售中行為和保險銷售後行為三個階段，區分不同階段特點，分別加以規制

。

一是保險銷售前行為管理，對保險公司、保險中介機構業務範圍、信息化系統、條款術語、

信息披露、產品分類分級、銷售人員分級、銷售宣傳等進行規制。

保險銷售前行為是指保險公司及受其委託的保險中介機構、其他機構為訂立保險合同創造環

境、準備條件、招攬保險合同相對人的行為。

二是保險銷售中行為管理，要求保險公司、保險中介機構了解客戶並適當銷售，禁止強制搭

售和默認勾選，在銷售時告知身份、相關事項，提示責任減輕和免除說明等。

保險銷售中行為是指保險公司及受其委託的保險中介機構、其他機構與特定相對人為訂立保

險合同就合同內容進行溝通、商談，作出要約和承諾的行為。

三是保險銷售後行為管理，對保單送達、回訪、長期險人員變更通知、人員變更後禁止行為

、退保等提出要求。

保險銷售後行為是指保險公司及受其委託的保險中介機構、其他機構履行基於保險合同訂立

而產生的保單送達、回訪、信息通知、檔案管理等附隨義務的行為。

金融監管總局負責人表示，保險銷售前行為與保險銷售中行為區分的關鍵點是：保險銷售行

為的相對人是否特定化，以及保險銷售行為是否已進入就保險合同的具體內容進行溝通、商談，

作出要約和承諾的階段。

