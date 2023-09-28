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AH股新聞

28/09/2023 09:12

《駐京專電》習近平：積極參與世貿組織改革和國際經貿規則調整

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中共中央政治局就世界貿易組織規則與世
界貿易組織改革進行第八次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，世貿組織是多
邊主義的重要支柱，是全球經濟治理的重要舞台，對世貿組織進行必要改革是普遍共識、大勢所
趨。要以更加積極的歷史擔當和創造精神，全面參與世貿組織改革和國際經貿規則調整，以高水
平對外開放促進深層次改革、高質量發展。
　　習近平強調，參與世界貿易組織改革，要堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制權
威性和有效性，積極推動恢復世貿組織爭端解決機制正常運轉。要旗幟鮮明主張自由貿易和真正
的多邊主義，反對單邊主義、保護主義，反對將經貿問題政治化、武器化、泛安全化，推動建設
開放型世界經濟。
　
＊激發進口潛力、放寬市場准入，增加對外資的吸引力＊
　
　　他指出，要積極營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，以推動加入《全面與進步跨太
平洋夥伴關係協定》和《數字經濟夥伴關係協定》為契機，進一步激發進口潛力、放寬市場准入
、推動多邊和雙邊合作深入發展，增強對外資的吸引力。
　　習近平強調，要練就駕馭高水平對外開放的過硬本領。大興調查研究，總結用好中國開放發
展的成功經驗，加強對開放工作的戰略性、系統性、前瞻性謀劃，把國際經貿領域的新情況新問
題摸准吃透，做到心中有數、手中有策、行動有力。

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