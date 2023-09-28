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AH股新聞

28/09/2023 10:33

【內房困局】統計指近３２％內地人擬削減房產投資，刷新調查記錄

　　《經濟通通訊社２８日專訊》長江商學院發布的季度投資者情緒調查顯示，計劃未來一年削
減國內房地產投資的受訪者淨比例在第三季升至創紀錄的３１﹒７％。對房價的悲觀預期似乎是
投資者態度謹慎的原因之一。
　　調查亦顯示，只有４７﹒６％受訪者預計一二線城市二手房價格在未來一年將會上漲，創下
２０１８年調查開始以來最低紀錄。
　　調查報告作者長江商學院會計與金融學教授劉勁和研究員陳宏亞建議，決策層近期應實施力
度略強的貨幣政策穩定樓市。（ｅｙ）

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