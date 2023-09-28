  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

28/09/2023 11:14

《駐京專電》商務部：去年中國對外直接投資流量１６３１億美元

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》商務部、國家統計局和國家外匯管理局聯
合發布《２０２２年度中國對外直接投資統計公報》，公報顯示，２０２２年，中國對外直接投
資流量１６３１﹒２億美元，為全球第２位，連續１１年列全球前三，連續七年佔全球份額超過
１成。２０２２年末，中國對外直接投資存量達２﹒７５萬億美元，連續六年排名全球前三。
２０２２年中國對外非金融類投資流量中，地方企業８６０﹒５億美元，佔６１％，較上年提升
３﹒３個百分點。其中，東部佔比７７﹒３％。浙江、廣東、上海列前三位。
　　《公報》顯示，境外企業覆蓋全球超過８０％的國家和地區。２０２２年末，中國境內投資
者共在全球１９０個國家和地區設立境外企業４﹒７萬家。近６０％分布在亞洲，北美洲佔
１３％，歐洲１０﹒２％，拉丁美洲７﹒９％，非洲７﹒１％，大洋洲２﹒６％。其中，在共建
「一帶一路」國家設立境外企業１﹒６萬家。
　　２０２２年，境外企業向投資所在地納稅７５０億美元，增長３５﹒１％。年末境外企業員
工總數超４１０萬人，其中雇用外方員工近２５０萬。當年對外投資帶動貨物進出口２５６６億
美元。非金融類境外企業實現銷售收入３﹒５萬億美元，增長１４﹒４％。

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金