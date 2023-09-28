《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》商務部、國家統計局和國家外匯管理局聯

合發布《２０２２年度中國對外直接投資統計公報》，公報顯示，２０２２年，中國對外直接投

資流量１６３１﹒２億美元，為全球第２位，連續１１年列全球前三，連續七年佔全球份額超過

１成。２０２２年末，中國對外直接投資存量達２﹒７５萬億美元，連續六年排名全球前三。

２０２２年中國對外非金融類投資流量中，地方企業８６０﹒５億美元，佔６１％，較上年提升

３﹒３個百分點。其中，東部佔比７７﹒３％。浙江、廣東、上海列前三位。

《公報》顯示，境外企業覆蓋全球超過８０％的國家和地區。２０２２年末，中國境內投資

者共在全球１９０個國家和地區設立境外企業４﹒７萬家。近６０％分布在亞洲，北美洲佔

１３％，歐洲１０﹒２％，拉丁美洲７﹒９％，非洲７﹒１％，大洋洲２﹒６％。其中，在共建

「一帶一路」國家設立境外企業１﹒６萬家。

２０２２年，境外企業向投資所在地納稅７５０億美元，增長３５﹒１％。年末境外企業員

工總數超４１０萬人，其中雇用外方員工近２５０萬。當年對外投資帶動貨物進出口２５６６億

美元。非金融類境外企業實現銷售收入３﹒５萬億美元，增長１４﹒４％。

