《經濟通通訊社２８日專訊》東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）董事會同意聘
任萬慶朝為公司副總經理，任期與董事會任期一致。（ｒｈ）
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28/09/2023 19:08
《國企紅籌》東航（００６７０）同意聘任萬慶朝為副總經理
《經濟通通訊社２８日專訊》東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）董事會同意聘
任萬慶朝為公司副總經理，任期與董事會任期一致。（ｒｈ）
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