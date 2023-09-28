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28/09/2023 19:08

中國建設銀行（００９３９）：李民擔任副行長

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）公布，董
事會審議通過了關於聘任李民擔任副行長的議案。國家金融監督管理總局現已核准李民的任職資
格，李民已正式就任副行長。（ｋｋ）

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