《經濟通通訊社２８日專訊》中國建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）公布，董

事會審議通過了關於聘任李民擔任副行長的議案。國家金融監督管理總局現已核准李民的任職資

格，李民已正式就任副行長。（ｋｋ）

