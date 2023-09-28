《環富通基金頻道２８日專訊》景順中國Ａ股高級投資組合經理劉徽發表關於「黃金周」假

期數據、Ａ股及房地產市場的觀點。



＊航空酒店等行業最受惠黃金周，中美緊張局勢有望緩和＊



據政府估計，黃金周期間預計將有約２１００萬旅客乘坐飛機出行。中國一間大型鐵路公司

表示其單日銷量創新高，一天之內售出２２９０萬張車票。境內遊方面，機票預訂量及價格預期

將超過２０１９年水平並創歷史新高。 中國一間領先的在線旅行社表示其平台內的境內遊預訂

量按年上升４倍。境外遊方面，該旅行社表示預訂量較去年增加２０倍，最受歡迎的目的地為泰

國、南韓、馬來西亞、新加坡、澳洲等。航空、酒店及消費者相關行業預計是即將到來的超級黃

金周的最大受惠者。

預期隨著政府的所有支持性措施開始發揮作用，未來數月經濟數據將持續復甦。中美兩國將

成立兩個工作小組，以討論經濟及金融議題，這表明兩國地緣政治緊張局勢有進一步緩和的跡象

。對於中國Ａ股市場而言，市場情緒可能於第四季度見底。消費者、科技及醫療保健等成長行業

有望於長期的疲軟過後錄得反彈。不過，地方政府債務問題等部分結構性問題仍有待解決。



＊民營房企面臨財務壓力，惟一線城市房產交易量改善＊



中國民營房地產開發商因一直專注於低線城市而面臨財務壓力。此等開發商為購買低線城市

土地而負債過多，但如今相關城市的房地產銷量因供應嚴重過剩及需求大減問題而大幅下滑。解

決這債務問題的一個方式就是，讓國有開發商尋求政府及銀行給予一定幫助，以收購此等身陷困

境的開發商。

為促使房地產行業的軟著陸，政府於近來數月宣布了一系列的支持性措施。因此，一線城市

的一手房及二手房交易量均於近期錄得顯著改善。（ｗａ）

