《經濟通通訊社２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



政治局審議《關於二十屆中央第一輪巡視情況的綜合報告》

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中共中央政治局９月２７日召開會議，審議《關於二十屆中央第一輪巡視情況的綜合報告》。中

共中央總書記習近平主持會議。會議認為，黨中央高度重視巡視工作，把巡視作為推進黨的自我

革命、全面從嚴治黨的戰略性制度安排，作出一系列重大決策部署。二十屆中央第一輪巡視堅持

守正創新，推進政治監督具體化、精準化、常態化。實踐證明，巡視是發現和推動解決問題的有

效方式，要持續發力、縱深推進。



習近平：積極參與世界貿易組織改革，提高駕馭高水平對外開放能力

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中共中央總書記習近平強調，世界貿易組織是多邊主義的重要支柱，是全球經濟治理的重要舞台

。對世界貿易組織進行必要改革是普遍共識、大勢所趨。我們要從更好統籌國內國際兩個大局、

更好統籌發展和安全的高度，深刻認識參與世貿組織改革的重要性和緊迫性，全面參與世貿改革

和國際經貿規則調整，以高水平對外開放促進深層次改革、高質量發展。



新一屆私募、海外基金金牛獎榜單揭曉

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由中國證券報主辦、國信證券獨家冠名的「國信證券杯 第十四屆私募金牛獎評選」榜單揭曉，

共１５個獎項、５７個獲獎名額出爐。私募金牛獎評選，就是希望以客觀、公正的標準，幫助投

資者尋找能帶來長期穩健回報的私募管理機構和投資經理，為私募基金業健康發展提供「風向標

」。





《上海證券報》

中共中央政治局審議《關於二十屆中央第一輪巡視情況的綜合報告》

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中共中央政治局９月２７日召開會議，審議《關於二十屆中央第一輪巡視情況的綜合報告》。中

共中央總書記習近平主持會議。會議指出，從巡視看，國有企業、金融、體育領域黨的建設、全

面從嚴治黨得到加強，各項工作取得新成效，但也存在一些問題。要把嚴的基調、嚴的措施、嚴

的氛圍一貫到底，督促被巡視黨組織特別是主要負責同志切實擔起責任，從嚴從實抓好整改。



習近平：積極參與世界貿易組織改革，提高駕馭高水平對外開放能力

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中共中央政治局９月２７日下午就世界貿易組織規則與世界貿易組織改革進行第八次集體學習。

中共中央總書記習近平在主持學習時強調，對世界貿易組織進行必要改革是普遍共識、大勢所趨

。我們要以更加積極的歷史擔當和創造精神，全面參與世界貿易組織改革和國際經貿規則調整，

以高水平對外開放促進深層次改革、高質量發展。



工業企業發展加快恢復，營收、利潤增速雙雙由負轉正

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國家統計局數據顯示，８月我國規模以上工業企業營業收入和利潤兩項數據的增速都由負轉正，

且不同類型企業利潤均有回升。企業單位成本下降，營業收入利潤率提高，宏觀經濟回升向好態

勢進一步顯現。





《證券時報》



中共中央政治局召開會議，習近平主持

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中共中央政治局２７日召開會議，審議《關於二十屆中央第一輪巡視情況的綜合報告》。中共中

央總書記習近平主持會議。會議認為，二十屆中央第一輪巡視堅持守正創新，推進政治監督具體

化、精準化、常態化，釋放了全面從嚴治黨永遠在路上、黨的自我革命永遠在路上的鮮明信號。

實踐證明，巡視是發現和推動解決問題的有效方式，要持續發力、縱深推進。



習近平：積極參與世界貿易組織改革，提高駕馭高水平對外開放能力

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中共中央政治局昨就世界貿易組織規則與世界貿易組織改革進行第八次集體學習。中共中央總書

記習近平在主持學習時強調，世界貿易組織是多邊主義的重要支柱，是全球經濟治理的重要舞台

。對世界貿易組織進行必要改革是普遍共識、大勢所趨。我們要以更積極的歷史擔當和創造精神

，全面參與世貿改革和國際經貿規則調整，以高水平對外開放促進深層次改革、高質量發展。



特殊再融資債券重啟發行，地方化債走出堅實一步

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「特殊再融資債券」是本輪地方政府存量隱性債務化解備受期待的工具之一，其以「時間換空間

」的債務置換方式完美契合財政部「逐步緩釋債務風險」的化債思路。不論市場熱烈討論的「內

蒙古自治區政府再融資一般債券」資金用途有何深意，地方政府重啟發行特殊再融資債券，都意

味著千頭萬緒的地方政府隱性債務化解工作，已經走出堅實的第一步。（ｒｙ）

