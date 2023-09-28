《鍾之日記》９月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



今日是Ａ股在中秋、國慶長假前的最後一個交易日，成交保持淡靜只有７１７２億元人民幣

，和上日成交水平相若。滬深股市保持個別窄幅上落，滬綜指收市升０﹒１％，報

３１１０﹒４８點，三千一稍高位置徘徊，總算沒有穿整數關，深成指升０﹒０５％，創業板指

跌０﹒１２％。

不過在放假效應下，北上資金在下午加速撤離，全日淨流出超過５０億元人民幣。

總結整個月，陸股通淨流出３７５億元，雖然較上個月的走資程度大幅收窄，但已反映資金

對中國未來經濟狀況仍不樂觀，期待當局採取措施加大經濟刺激力度，有分析預期下月應再進一

步調降政策利率。全月滬綜指下跌０﹒３％，連續兩個月下跌，但仍守住三千點底線。以整個第

三季來看，７月各項經濟數據均不理想導致８月出現小股災，滬指全季累挫２﹒８６％，回到去

年底水平。



＊港股再創今年新低＊



美國聯邦政府停擺危機進入倒數階段，美國股市周三（２７日）盤中劇烈波動，道指最終收

跌６８點。港股低開低走，早段一度倒升１５點，見１７６２７點全日高，之後掉頭向下，午後

跌幅擴大，尾市最多跌２５９點，低見１７３５２創今年新低。恒指收市跌２３８點或

１﹒３６％，報１７３７３，主板成交近８０２億元。技術走勢方面，恒指走勢現大陰燭，相信

仍未見底，下試１７０００尋支持幾無懸念。



＊恒大搖搖欲墜，股債全線停牌＊



中國恒大（０３３３３）的命運正步步邁向深淵，中國當局似乎已對恒大能解決債務危機失

去耐心，並已開始收網。

恒大旗下恒大地產先在深交所刊發公告表示，目前仍在各方努力下共同化解債務風險，依法

維護債權人合法權益。為保證公平信息披露，保護廣大投資者利益，所有存續公司債券將繼續停

牌。港股開市前，中國恒大、恒大物業（０６６６６）以及恒大汽車（００７０８）亦宣布暫停

交易。這是恒大系港股復牌一個月後，再度集體停牌。恒大曾於２０２２年３月２１日停牌，為

期１７個月；按香港證交所規定，若公司停牌１８個月，將面臨摘牌風險。中國恒大今年８月

２８日恢復股票交易，但如今再度宣布暫停交易。

許家印行動受限消息繼續發酵，繼昨天（２７日）傳出主席許家印遭警方帶走並在北京監視

居住，內媒再指，恒大最近兩次例會，許家印都沒有出席，而他上一次在恒大高層群組發言是９

月１３日，當時他要求各地高層督促解決項目限售問題。更有外媒引述消息指，許家印遭內地警

方帶走時上了手銬、腳鐐。

有市場分析指，中國高層已放棄救恒大，不允許其再發新債去還舊債，恒大資金鏈已斷，宣

布破產已不是不可能了，而這與恒大早前向美國申請破產保護是兩碼事，是真正的破產了。



＊波叔放風樓市或減辣，本港地產股不感興奮＊



超人李嘉誠旗下長實地產（０１１１３）此前市價七折推售新盤親海駅，之後建灝地產旗下

九龍城翻新項目文曜更以「蝕本價」推出，同期路勁（０１０９８）屯門項目凱和山創同區超過

８年新低。外界對香港樓市倍感悲觀，甚至以「寒冬」來形容。香港財政司司長陳茂波昨日

（２７日）見記者時表示，現時情況與當年引入樓市辣招以遏抑炒賣和投資需求不同，政府會密

切留意市況，以務實態度不停檢視樓市措施，暗示樓市調控「減辣」有空間。

可惜本港地產股表現仍個別，新地（０００１６）升１﹒５％，信置（０００８３）升

０﹒６％，恒地（０００１２）升０﹒２％，惟長實地產、恒隆地產（００１０１）和新世界

（０００１７）均跌０﹒４％。

事實上，香港的樓市調控措施一向失靈，加辣從來未見可遏止炒風，同樣地減辣也不會對市

況帶來多少提振，原因是香港獨特地位令本地物業獲內地資金追捧，但今年內地封控全面解除後

，留在上面的資金卻沒有重返香港樓市，今年第一季的樓市小陽春一去不復返。若想香港樓市重

回熾熱，波叔還得再加把勁，花多兩錢肉緊對外說好香港故事。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

