《經濟通通訊社２８日專訊》Ｆａｃｅｂｏｏｋ母公司Ｍｅｔａ在開發者大會上正式發布混

合現實（ＭＲ）頭顯Ｑｕｅｓｔ ３和Ｒａｙ－Ｂａｎ智能眼鏡新品。

Ｑｕｅｓｔ ３起價４９９﹒９９美元，將於今年１０月開始出貨。該設備是首款採用高通

驍龍ＸＲ２ Ｇｅｎ ２晶片的產品，支持快速遊戲、無縫全彩和高分辨率直通，並具有「４Ｋ

＋無限顯示分辨率」，擁有基於分辨率為２０６４ｘ２２０８的兩個顯示器以及１２０Ｈｚ高刷

新率。

至於智能眼鏡Ｒａｙ－Ｂａｎ起價２９９美元，將於１０月１７日上市。該款智能眼鏡在攝

像頭、麥克風和揚聲器上都較前代進行了大幅升級，並搭載了高通最新的驍龍ＡＲ１ Ｇｅｎ

１晶片，可同時進行拍照和影片拍攝，亦可直接在社交媒體上直播。

Ａ股混合現實概念有炒作，聯得裝備（深：３００５４５）飆兩成漲停，信維通信

（深：３００１３６）升１４％，報華力創通（深：３０００４５）升１０﹒７％，精測電子

（深：３００５６７）、中石科技（深：３００６８４）漲９﹒１％，億道信息

（深：００１３１４）升６﹒２％，智立方（深：３０１３１２）、長盈精密

（深：３００１１５）升５﹒５％，安潔科技（深：００２６３５）升４﹒６％。（ｅｙ）

