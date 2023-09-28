《經濟通通訊社２８日專訊》國新辦今日舉行「權威部門話開局」系列主題新聞發布會，國

家廣播電視總局副局長楊國瑞就電視「套娃」收費問題答記者問。

電視「套娃」收費是指，智能電視預裝多個視頻ＡＰＰ，不同的節目分散在不同的ＡＰＰ中

，用戶要付費開通多個會員才能觀看。電視裏還有各種分區，電影、體育、動畫等分區各有各的

收費門檻……由此產生被迫消費、連環充值、變相加價。

楊國瑞指出，將分三個階段全力推進治理工作。第一階段，今年內逐步實現收費包壓減

４０％，提升消費透明度。第二階段，明年上半年規範電視運營和收費。第三階段，明年年底健

全有線電視、ＩＰＴＶ、ＯＴＴ三大業務體系長效管理機制，確保電視「套娃」收費問題「治得

住、不反彈」。預計到１０月底，試點單位收費包將壓減４０％以上，１１－１２月份在全國範

圍內開展集中整治，整體壓減收費包４０％。



＊加快建設新型廣播電視網絡＊



國家廣播電視總局局長曹淑敏在同一場合表示，電視正加快由標清向高清超高清發展，全國

已經有高清頻道１０９９個，其中超高清頻道１０個，到２０２５年底，高清電視將成為基本播

出方式。

同時，加快建設新型廣播電視網絡，通過全國有線電視網絡整合和廣電５Ｇ建設一體化發展

，初步形成「有線＋５Ｇ」融合傳輸格局，廣電的移動用戶超１８００萬。國產智能電視操作系

統（ＴＶＯＳ），已經部署終端總量超過３８００萬台。

曹淑敏表示，當前，５Ｇ、大數據、虛擬現實╱增強現實、人工智能等在廣播電視和網絡視

聽的各個環節廣泛應用，加速了行業數字化升級，提升視聽內容、視聽服務的供給能力。

（ｒｙ）



