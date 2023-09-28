《經濟通通訊社２８日專訊》今日是中秋、國慶長假前Ａ股最後一個交易日，預計成交不旺

，不過滬深股市今早仍高開，滬綜指高開０﹒３４％，報３１１７﹒７５點，深成指高開

０﹒２７％，幾乎所有行業板塊造好，能源股領漲，有色股窄幅下跌。

明日（２９日）開始為內地假期，屆時Ａ股將休市至１０月６日，１０月９日復市，休市期

間滬、深股通暫停交易。

中共中央政治局周三（２７日）召開會議，強調要突出加強對各級「一把手」的監督，加大

國有企業、金融領域反腐敗力度，會議亦要求採取有力措施防範化解重大風險，牢牢守住安全底

線。

長江商學院發布的季度投資者情緒調查顯示，計劃未來一年削減國內房地產投資的受訪者淨

比例在第三季升至３１﹒７％的破紀錄水平，原因之一是對內地房價存在悲觀預期，調查報告作

者建議決策層近期應實施力度略強的貨幣政策穩定樓市。

陷入債務泥潭的龍頭房企中國恒大（０３３３３）最近重大變動頻頻，繼債務重組叫停、許

家印和一眾高管被抓之後，最新動向是恒大系全線股票債券停牌，以及開始允許一處爛尾樓盤的

業主暫停還貸。

人民銀行進行１０１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，同時進行５０８０億元１４天

期逆回購，今日淨投放４４００億元；累計全周人行連續四天共放水１１５７０億元。（ｅｙ）

