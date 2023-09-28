《經濟通通訊社２８日專訊》今日是中秋、國慶長假前Ａ股最後一個交易日，預計成交不旺

，不過滬深股市今早仍高開，滬綜指高開０﹒１３％，報３１１１﹒２７點，深成指跌

０﹒０４％，創業板指跌０﹒３９％。

兩市半日成交４２５５億元（人民幣．下同），較上日同時段成交下降１﹒８％，陸股通淨

流出超過１５億元。



＊黃金周效應，白酒不領情＊



憧憬黃金周為中國經濟帶來真金白銀的消費增長，峨眉山Ａ（深：０００８８８）升６％，

西安旅遊（深：０００６１０）升３﹒２％，西藏旅遊（滬：６００７４９）升３﹒２％，國旅

聯合（滬：６００３５８）漲３﹒１％，張家界（深：０００４３０）升２﹒４％。

惟白酒股未能喜迎佳節，瀘州老窖（深：０００５６８）跌２﹒１％，今世緣

（滬：６０３３６９）跌１﹒７％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）跌１﹒５％，古井貢酒

（深：０００５９６）、水井坊（滬：６００７７９）跌１﹒４％，貴州茅台

（滬：６００５１９）跌０﹒７％。



＊軍工股有炒作＊



中國和菲律賓之間就黃岩島主權爭議的緊張氣氛持續升溫，滬深軍工股今早有炒作，航亞科

技（滬：６８８５１０）飆５﹒６％，縱橫股份（滬：６８８０７０）漲４﹒９％，星網宇達

（深：００２８２９）升２﹒７％，中航沈飛（滬：６００７６０）升２﹒４％，中國動力

（滬：６００４８２）升２﹒４％，中船防務（滬：６００６８５）升１﹒８％。（ｅｙ）

