  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

28/09/2023 13:33

《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒１６％，深成指升０﹒０９％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》Ａ股市場午後走勢個別，滬綜指升０﹒１６％，報
３１１２﹒３８點，滬深３００指數跌０﹒２２％，深成指升０﹒０９％，創業板指跌
０﹒１１％。上海Ｂ股跌０﹒２５％，深圳Ｂ股軟０﹒１１％。（ｅｙ）

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回AH股新聞

上一篇新聞︰28/09/2023 13:49  《Ａ股焦點》榮盛升２％，逾７億美元境外債展期據報獲７５％同意

下一篇新聞︰28/09/2023 13:05  【ＦＯＣＵＳ】黃金周「買金」熱？金價料迎突破

其他AH股新聞
More

28/09/2023 14:08  《中國要聞》藍佛安卸任山西省委書記，據報將接替劉昆擔任財長

28/09/2023 14:00  《神州券商》中證協要求券商自查其推薦股票配售對象是否適當

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金