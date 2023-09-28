《經濟通通訊社２８日專訊》Ａ股市場午後走勢個別，滬綜指升０﹒１６％，報
３１１２﹒３８點，滬深３００指數跌０﹒２２％，深成指升０﹒０９％，創業板指跌
０﹒１１％。上海Ｂ股跌０﹒２５％，深圳Ｂ股軟０﹒１１％。（ｅｙ）
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28/09/2023 13:33
《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒１６％，深成指升０﹒０９％
《經濟通通訊社２８日專訊》Ａ股市場午後走勢個別，滬綜指升０﹒１６％，報
３１１２﹒３８點，滬深３００指數跌０﹒２２％，深成指升０﹒０９％，創業板指跌
０﹒１１％。上海Ｂ股跌０﹒２５％，深圳Ｂ股軟０﹒１１％。（ｅｙ）
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