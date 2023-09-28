《經濟通通訊社２８日專訊》今日是中秋、國慶長假前Ａ股最後一個交易日，成交保持淡靜

只有７１７２億元（人民幣．下同），和上日成交水平相若。滬深股市保持個別窄幅上落，滬綜

指收市升０﹒１％，報３１１０﹒４８點，三千一稍高位置徘徊，總算沒有穿整數關，深成指升

０﹒０５％，創業板指跌０﹒１２％。

不過在放假效應下，北上資金在下午加速撤離，全日淨流出超過５０億元。

總結整個月，陸股通淨流出３７５億元，雖然較上個月的走資程度大幅收窄，但已反映資金

對中國未來經濟狀況仍不樂觀，期待當局採取措施加大經濟刺激力度，有分析預期下月應再進一

步調降政策利率。全月滬綜指下跌０﹒３％，連續兩個月下跌，但仍守住三千點底線。以整個第

三季來看，７月各項經濟數據均不理想導致８月出現小股災，滬指全季累挫２﹒８６％，回到去

年底水平。



＊收爐前一日，金融股走低＊



憧憬黃金周為中國經濟帶來真金白銀的消費增長，峨眉山Ａ（深：０００８８８）升

４﹒６％，西安旅遊（深：０００６１０）升３﹒７％，西藏旅遊（滬：６００７４９）升

３﹒３％，國旅聯合（滬：６００３５８）漲２﹒９％，張家界（深：０００４３０）升

２﹒１％。

保險股領跌，中國人壽（滬：６０１６２８）跌１﹒８％，中國太保（滬：６０１６０１）

跌１﹒４％，中國人保（滬：６０１３１９）跌０﹒８％，中國平安（滬：６０１３１８）走低

０﹒７％。券商股同跌，華泰證券（滬：６０１６８８）跌３﹒１％，中信証券

（滬：６０００３０）跌１﹒７％，國泰君安（滬：６０１２１１）跌１﹒４％，中信建投

（滬：６０１０６６）跌０﹒７％。



＊混合現實炒起，晶片亦起飛＊



Ｆａｃｅｂｏｏｋ母公司Ｍｅｔａ在開發者大會上正式發布混合現實（ＭＲ）頭顯

Ｑｕｅｓｔ ３和Ｒａｙ－Ｂａｎ智能眼鏡新品。Ａ股混合現實概念有炒作，聯得裝備

（深：３００５４５）飆兩成漲停，信維通信（深：３００１３６）升１４﹒２％，華力創通

（深：３０００４５）升１０﹒５％，精測電子（深：３００５６７）、中石科技

（深：３００６８４）漲９﹒１％，億道信息（深：００１３１４）升６﹒２％，智立方

（深：３０１３１２）、長盈精密（深：３００１１５）升５﹒５％，安潔科技

（深：００２６３５）升４﹒６％。

半導體拉漲，盛美上海（滬：６８８０８２）升１５﹒２％，中微公司

（滬：６８８０１２）升７﹒６％，芯源微（滬：６８８０３７）升５﹒７％，中科藍訊

（滬：６８８３３２）升５﹒５％，炬芯科技（滬：６８８０４９）升４﹒６％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６８９﹒５２ －０﹒３０

上證綜合指數 ３１１０﹒４８ ＋０﹒１０ ２８８３﹒９６

上證Ａ股指數 ３２６１﹒１３ ＋０﹒１０

深證成份指數 １０１０９﹒５３ ＋０﹒０５ ４２８７﹒９４

深圳創業板指數 ２００３﹒９１ －０﹒１２

上證Ｂ股指數 ２３６﹒２２ －０﹒２４ ０﹒８９

深證Ｂ股指數 １１１３﹒９９ －０﹒２６ ０﹒４２

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