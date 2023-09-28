《經濟通通訊社２８日專訊》據《財聯社》獲悉，榮盛房地產總計７﹒３億美元的境外存續
債展期方案，獲得超過７５％以上未償還本金的債券持有人同意，預計債券將展期４﹒５年。此
次境外債展期，共涉及２筆存續的美元債，分別是２０２３年３月１６日到期的１﹒９９億美元
債券、２０２４年９月１７日到期５﹒３１億美元債券，兩筆債券利率均為９﹒５％。
榮盛發展（深：００２１４６）目前升逾２％。（ｃｔ）
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28/09/2023 13:49
《Ａ股焦點》榮盛升２％，逾７億美元境外債展期據報獲７５％同意
《經濟通通訊社２８日專訊》據《財聯社》獲悉，榮盛房地產總計７﹒３億美元的境外存續
債展期方案，獲得超過７５％以上未償還本金的債券持有人同意，預計債券將展期４﹒５年。此
次境外債展期，共涉及２筆存續的美元債，分別是２０２３年３月１６日到期的１﹒９９億美元
債券、２０２４年９月１７日到期５﹒３１億美元債券，兩筆債券利率均為９﹒５％。
榮盛發展（深：００２１４６）目前升逾２％。（ｃｔ）
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