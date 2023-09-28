《經濟通通訊社２８日專訊》據《財聯社》獲悉，榮盛房地產總計７﹒３億美元的境外存續

債展期方案，獲得超過７５％以上未償還本金的債券持有人同意，預計債券將展期４﹒５年。此

次境外債展期，共涉及２筆存續的美元債，分別是２０２３年３月１６日到期的１﹒９９億美元

債券、２０２４年９月１７日到期５﹒３１億美元債券，兩筆債券利率均為９﹒５％。

榮盛發展（深：００２１４６）目前升逾２％。（ｃｔ）

