《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，今日進行１０１０億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒８％；同時進行５０８０億元１４天期逆回購，中標利率持平
１﹒９５％。
公開市場今日有１６９０億元逆回購到期，即今日淨投放４４００億元；人行本周連續四天
共放水１１５７０億元。明日內地金融市場因中秋、國慶假期休市。
今年中秋國慶假期由９月２９日起至１０月６日共８天，節後１０月７日、１０月８日照常
上班。（ｓｌ）
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28/09/2023 09:28
【人行操作】人行６０９０億逆回購利率持平，長假前累放水逾萬億
《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，今日進行１０１０億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒８％；同時進行５０８０億元１４天期逆回購，中標利率持平
１﹒９５％。
公開市場今日有１６９０億元逆回購到期，即今日淨投放４４００億元；人行本周連續四天
共放水１１５７０億元。明日內地金融市場因中秋、國慶假期休市。
今年中秋國慶假期由９月２９日起至１０月６日共８天，節後１０月７日、１０月８日照常
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