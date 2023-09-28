《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，今日進行１０１０億元（人民幣．下同）７天

期逆回購，中標利率持平１﹒８％；同時進行５０８０億元１４天期逆回購，中標利率持平

１﹒９５％。

公開市場今日有１６９０億元逆回購到期，即今日淨投放４４００億元；人行本周連續四天

共放水１１５７０億元。明日內地金融市場因中秋、國慶假期休市。

今年中秋國慶假期由９月２９日起至１０月６日共８天，節後１０月７日、１０月８日照常

上班。（ｓｌ）





