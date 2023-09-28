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AH股新聞

28/09/2023 09:28

【人行操作】人行６０９０億逆回購利率持平，長假前累放水逾萬億

　　《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，今日進行１０１０億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒８％；同時進行５０８０億元１４天期逆回購，中標利率持平
１﹒９５％。
　　公開市場今日有１６９０億元逆回購到期，即今日淨投放４４００億元；人行本周連續四天
共放水１１５７０億元。明日內地金融市場因中秋、國慶假期休市。
　　今年中秋國慶假期由９月２９日起至１０月６日共８天，節後１０月７日、１０月８日照常
上班。（ｓｌ）
　
　

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