《經濟通通訊社２８日專訊》去年中國股市表現慘烈，滬深３００指數全年蒸發兩成，連社

保基金也遭殃。全國社保基金理事會今日發布２０２２年社保基金年度報告，顯示社保基金投資

虧損５﹒０７％，扣除非經常性損益後的投資虧損率為４﹒５３％，是自２０１８年後首次錄得

浮虧，不過當年表現仍算跑贏大市。

報告又顯示，社保基金自成立以來的年均投資收益率７﹒６６％，截至去年底社保基金資產

總額為２８８３５﹒２１億元人民幣，超過九成為國內投資資產。



＊社保基金：去年面對市場超預期波動和基金短期回撤壓力＊



報告指，面對資本市場超預期波動和基金短期回撤壓力，社保基金會始終堅定信心，保持戰

略定力，在Ａ股市場階段性低點，多次把握機會進行加倉，為獲取長期較好收益打下了基礎，也

發揮了穩市場、穩預期、穩信心的積極作用，雖然２０２２年股票投資出現一定的浮虧，但均戰

勝了相關市場指數。

中泰證券首席經濟學家李迅雷分析，２０２２年社保基金出現了５％左右的浮虧，這應是去

年罕見的多重不利因素疊加造成的。從歷史上看，２０００年至２０２２年，社保基金曾經還有

過兩次浮虧，分別是２００８年和２０１８年，分別對應的國際情形是美國次貸危機和中美貿易

摩擦。展望今年全年，社保基金的投資環境有望改善。（ｅｙ）

